ECB: Bankalar dirençli ancak kırılganlık alanları mevcut

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos tarafından 19 Kasım'da yayınlanan 2025 makro ihtiyati stres testi raporu, bankaların dirençli olduğunu gösterdi. Ancak AB çapındaki stres testine dahil edilmeyen risklere bakıldığında bazı kırılganlık alanları tespit edildi. Bu bulgular sermaye tamponlarında temkinli bir yaklaşımı destekliyor.

Bu yılki AB çapındaki stres testi, güçlü karlılık ve sermaye sayesinde bankaların olumsuz senaryo altında dirençli olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte sonuçlar, finansal sistemin karşılaştığı şok iletim mekanizmalarının ve risklerin tüm yelpazesini tasarım gereği yakalamayan belirli bir metodoloji kullanılarak elde edildi.

Metodoloji örneğin bankaların kredi verme faaliyetlerini senaryo süresi boyunca değiştirmeden tutacağını varsayıyor. Bu nedenle stres testi, bankaların kaldıraç azaltmasının ekonomi genelindeki etkisini değerlendiremiyor. Ancak stres durumunda bankalar kredi portföylerinin büyüklüğünü azaltma ve en riskli varlıklarını elden çıkarma eğiliminde olacaktır.

Bugün yayınlanan 2025 MaSTER raporu, AB çapındaki stres testi sonuçlarını tamamlıyor. Rapor, bankaların ve banka dışı kurumların şoklara nasıl tepki verdiğini inceleyerek ve yeni riskler ekleyerek iklim, varlık satışı ve bulaşma risklerinin önemini ölçüyor.

ECB'nin yukarıdan aşağıya bankacılık sektörü stres testi modeli, küresel parçalanmanın tetiklediği uzun bir durgunluk, piyasa çöküşü ve yapışkan enflasyonu öngören varsayımsal olumsuz senaryoda bankaların ekonomiye verdikleri kredileri kayda değer şekilde azaltacağını tespit etti. Kredilerdeki daralma bankaların sermaye oranlarını iyileştirecek ancak bunun bir bedeli var: ortaya çıkan kredi sıkışıklığı üç yıl sonra reel GSYH'da yaklaşık 2 puanlık ek kümülatif daralmaya yol açacak.

