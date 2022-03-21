ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıktığının ve ikinci tur enflasyon etkilerinin görülmesi halinde ECB'nin harekete geçeceğini söyledi.

Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesine konuşan Guindos, ikinci tur etkilerin görülüp görülmediğinin, fiyat bekleyişlerinin çıpadan kurtulup kurtulmadığının ECB için karar verici faktörler olacağını vurguladı.

Guindos, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'da likidite darboğazlarına yol açmadığını, şirketlerin borçlanma kağıdı ihraçlarının devam ettiğini ve hisse senedi piyasalarının "dramatik gelişmeler" olmadan dalgalı seyir izlediklerini de belirtti.