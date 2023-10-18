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ECB üyesi: Enflasyon henüz yenilmedi

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyonun henüz yenilmediğini ve herhangi bir ek fiyat şokunun borçlanma maliyetlerinde daha fazla artış gerektirebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 09:10

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 09:10

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, bir panelde yaptığı konuşmada, "Enflasyon konusunda henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Eğer yeni bir şok fiyat seviyesi üzerinde daha fazla baskı yaratırsa, hoşumuza gitse de gitmese de yeni bir artış yapmamız gerekebilir" dedi.

Ticari kreditörlerin ECB'deki varlıklarına ilişkin faiz ödemelerinin, ulusal merkez bankaları için büyük kayıplara neden olduğu ve bunun "büyük bir sorun" teşkil ettiğini belirten Holzmann, "Negatif özkaynak merkez bankaları için itibar sorunu yaratabilir" dedi.

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