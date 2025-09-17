ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, faiz oranlarının mevcut seviyesinin mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde uygun olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta yapılan ECB Yönetim Konseyi toplantısında faizlerin sabit tutulması yönünde alınan kararın oybirliğiyle alındığını hatırlatan de Guindos, "Şu anda geçerli olan faiz oranı, enflasyon görünümü ve para politikasının etkileri göz önüne alındığında uygundur" ifadelerini kullandı.

Die Welt gazetesine konuşan De Guindos, faiz indirimi beklentilerine rağmen ECB'nin temkinli duruşunu sürdürdüğünü ve kararlarını veri odaklı şekilde almaya devam edeceklerini vurguladı. "Oldukça karmaşık ve belirsizliklerle dolu bir dünyadayız. Jeopolitik gerilimler, ticaret anlaşmazlıkları, özellikle Çin ve ABD arasındaki gelişmeler, tüketici güveni üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle tüm seçenekleri masada tutmamız gerekiyor" dedi.

Tüketici harcamalarının, artan reel gelirlere rağmen düşük seyretmesini "geleceğe dair güvensizlik" ile açıklayan de Guindos, hanehalklarının mali sıkılaşma sonrası vergi artışlarından endişe duyduğunu söyledi. Bu durumun harcamaları baskıladığını ve ekonomik toparlanmayı sınırladığını belirtti.

ECB'nin dijital euro çalışmalarına da değinen de Guindos, teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemli olduğunu, ancak sistemin güvenli ve istikrarlı olmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Avrupa'nın dijital dönüşümde geride kalmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Avrupa'daki popülist tehditlere karşı uyarıda bulunan de Guindos, "Avrupa ruhunun korunması ve birlik ile istikrarın sağlanması, uzun vadeli refahın temelidir" dedi.