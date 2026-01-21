ECB'den Trump'a Grönland uyarısı: ABD'de enflasyon hızlanır, küresel ekonomi zarar görür

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik açıkladığı gümrük vergisi tehditlerinin ABD'de enflasyonu hızlandıracağını ve küresel ekonomi açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Kocher, yaptığı değerlendirmede, ticaret politikası tehditlerinin siyasi baskı aracı olarak kullanılmasının küresel ekonomik dengeleri bozduğuna dikkat çekerek, "Ticaret politikası tehditlerinin siyasi baskı aracı olarak kullanılması, küresel ekonomi açısından riskleri artırır ve orta ile uzun vadede tüm taraflara zarar verir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin açıkladığı cezai nitelikteki tarifelerin, kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemiyle daha fazla kopuş anlamına geldiğini vurgulayan Kocher, bu tür adımların küresel ticarette belirsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Kocher, artan ticaret geriliminin özellikle yatırım kararları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade ederek, "Belirsizlikteki keskin artış, şirketlerin ve hanehalklarının güvenini zayıflatıyor. Bu durum, ticaret üzerindeki doğrudan etkilerin çok ötesinde olumsuz sonuçlar doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.