CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB'den Trump'a Grönland uyarısı: ABD'de enflasyon hızlanır, küresel ekonomi zarar görür

ECB'den Trump'a Grönland uyarısı: ABD'de enflasyon hızlanır, küresel ekonomi zarar görür

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi, Martin Kocher Trump'ın Grönland için Avrupa ülkelerine açıkladığı gümrük vergilerinin ABD'de enflasyonu hızlandıracağını ve küresel ekonominin zarar göreceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 13:52

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2026 13:56

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik açıkladığı gümrük vergisi tehditlerinin ABD'de enflasyonu hızlandıracağını ve küresel ekonomi açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Kocher, yaptığı değerlendirmede, ticaret politikası tehditlerinin siyasi baskı aracı olarak kullanılmasının küresel ekonomik dengeleri bozduğuna dikkat çekerek, "Ticaret politikası tehditlerinin siyasi baskı aracı olarak kullanılması, küresel ekonomi açısından riskleri artırır ve orta ile uzun vadede tüm taraflara zarar verir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin açıkladığı cezai nitelikteki tarifelerin, kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemiyle daha fazla kopuş anlamına geldiğini vurgulayan Kocher, bu tür adımların küresel ticarette belirsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Kocher, artan ticaret geriliminin özellikle yatırım kararları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade ederek, "Belirsizlikteki keskin artış, şirketlerin ve hanehalklarının güvenini zayıflatıyor. Bu durum, ticaret üzerindeki doğrudan etkilerin çok ötesinde olumsuz sonuçlar doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı 21 Ocak 2026 08:19
S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı 21 Ocak 2026 08:17
AB yabancı tedarikçileri altyapısından uzak tutmak istiyor AB yabancı tedarikçileri altyapısından uzak tutmak istiyor 21 Ocak 2026 08:13
Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek 21 Ocak 2026 08:08
Netflix’in geliri 2025’in son çeyreğinde arttı Netflix'in geliri 2025'in son çeyreğinde arttı 21 Ocak 2026 08:00
Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti 21 Ocak 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 20 Ocak 2026 16:36
Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata 20 Ocak 2026 16:09
New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor 20 Ocak 2026 16:05
Gazprom: Avrupa’daki gaz depolama tesislerinin yarısı boşaldı Gazprom: Avrupa'daki gaz depolama tesislerinin yarısı boşaldı 20 Ocak 2026 15:56
İngiltere Merkez Bankası’ndan uyarı: Trump’ın Fed’e müdahalesi küresel risk yaratabilir İngiltere Merkez Bankası'ndan uyarı: Trump’ın Fed’e müdahalesi küresel risk yaratabilir 20 Ocak 2026 15:13
AB Komisyonu: Grönland’a yatırımları artıracak girişimler için çalışıyoruz AB Komisyonu: Grönland'a yatırımları artıracak girişimler için çalışıyoruz 20 Ocak 2026 14:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.627,0300 Değişim 224,47 Son veri saati:
Düşük 12622,77 Yüksek 12847,24
Açılış
43,3025 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,7306 Değişim 0,1421 Son veri saati:
Düşük 50,6973 Yüksek 50,8394
Açılış
6.773,6480 Değişim 186,375 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6804,249
Açılış
132,5319 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler