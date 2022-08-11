Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'de tüketici fiyat endeksinin Temmuz ayında enflasyonun hızlanmadığını ortaya koymasının Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya başlamasından bu yana enflasyon konusunda gelen ilk "pozitif" işaret olduğunu söyledi.

Ancak enflasyonun hala "kabul edilemez" derecede yüksek olmaya devam ettiğini belirten Evans, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesine ihtiyaç olduğunu savundu.

Evans, faiz oranının bu yılın sonuna kadar yüzde 3,25-3,50'ye ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4,0'a yükseltilmesinin büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Fed federal fonlama faiz oranı hali hazırda yüzde 2,25-2,50 seviyesinde.

Finansal piyasalar ise Fed faiz oranının gelecek yılın ortasına kadar yüzde 3,75'e yükseleceğini, sonrasında faiz indirimlerinin başlayacağını fiyatlıyorlar.

Drake Üniversitesi'nde konuşan Evans, Fed'in enflasyon ölçümünde tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) gelecek yıl yüzde 2,5'e yakın olmasını beklediğini de ifade etti.