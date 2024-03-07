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Fed raporu ekonomik faaliyetlerde artışı işaret etti

Fed'in Bej Kitap raporu, ekonomik faaliyetlerde artış yaşandığına işaret etti.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 09:25

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" raporu, ABD'de ekonomik faaliyetlerde Ocak başından Şubat sonuna kadarki dönemde bir artış yaşandığını ortaya koydu.

12 bölgesel Fed'in 26 Şubat'a kadar 1iş dünyası temsilcileriyle yaptıkları anketlerden derlenen Bej Kitap raporunda, "Ekonomik faaliyetler dengeli bir şekilde hafifçe arttı. Gelecekteki ekonomik büyümeye ilişkin görünüm genel olarak olumlu kalmaya devam etti ve iş dünyası temsilcileri önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde daha güçlü talep ve daha az kısıtlayıcı finansal koşullar beklediklerini belirtti" değerlendirmesi yapıldı.

Fed'in 12 bölgesinden 11'i ekonomik faaliyetlerin sabit kaldığını ya da arttığını bildirirken, diğer bölge hafif bir yumuşama kaydetti.

Bej Kitap'ın derlendiği anketlere katılanlan işgücü piyasasının son haftalarda daha da gevşediğini söylerken, bazı Fed bölgeleri daha yavaş bir artış hızına işaret etse de ücretler de arttı.

Enflasyon konusunda Fed yetkilileri, işletmelerin yüksek maliyetleri müşterilerine yansıtmakta zorlandığını bildirdi. Bununla birlikte, navlun maliyetlerindeki ve işveren destekli sağlık sigortası da dahil olmak üzere çeşitli sigorta kategorilerindeki artışlara atıfta bulunan temaslarla yukarı yönlü baskılar da yenilendi. Raporun başka bir bölümünde ise, bazı bölgelerin fiyat baskılarının hafiflediğini bildirmesine rağmen enflasyonun devam ettiği vurgulandı.

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