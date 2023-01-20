Chicago Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in faizleri sınırlayıcı bir bölgeye getirdiğini ve şu an8da "yeterince sınırlayıcı" seviyeyi aramakta olduğunu ifade etti.

Brainard, ücretlerde büyümenin yavaşladığı ve iş gücü talebinin azalmakta olduğu yönünde "belli belirsiz işaretler" gördüklerini de belirtti.

Konuşmasında Fed'in faiz artırım hızını düşürmesinin faizlerde sınırlayıcı seviyelere ulaşılması ile birlikte daha fazla verinin değerlendirilmesine imkan vereceğini vurgulayan Brainard, yüksek enflasyonun çözmenin ve enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmenin zaman alacağını da söyledi.