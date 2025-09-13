G7'den Rusya'ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada

CANLI BORSA
G7 maliye bakanlarının, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verenlere yönelik ilave yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi ticari önlemler de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çeşitli ekonomik önlemleri görüştüğü bildirildi.

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, başkanlık ettikleri G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmesi için baskıları artırmaya yönelik ilave tedbirlerin tartışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da son zamanlarda yaptığı bombardımanlar ve çarşamba günü Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi gibi giderek agresifleşen tutumu ve ateşkesi kabul etmemesi, bu G7 toplantısının düzenlenmesine neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın, G7 dönem başkanlığı kapsamında, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini ve toparlanmasını desteklemek için G7 müttefikleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, G7'nin de "Rusya'nın savaş makinesini durdurma" taahhüdüne bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "G7 bakanları, Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus devlet varlıklarının daha fazla kullanılmasına yönelik görüşmeleri hızlandırmaya ve Ukrayna'ya mali desteği daha da artırmaya olanak sağlayacak diğer mekanizmaları araştırmaya karar verdi. Bu karar, Ukrayna'nın toparlanmasını desteklemek ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse eden veya destekleyen hiçbir ülke, kuruluş veya aktörün Ukrayna'nın yeniden inşasından yararlanmamasını sağlamak da dahil olmak üzere, bu yılın başlarında Banff'ta verdikleri taahhütlere dayanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kanada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, Rus ham petrolünün tavan fiyatını düşürmek için attığı son adımları daha da ileri götürdüğüne işaret edilen açıklamada, G7 bakanlarının, Rusya'nın savaş çabalarına destek verenlere yönelik ilave yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi ticari önlemler de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çeşitli ekonomik önlemleri de tartıştığı belirtildi.

"GELİRLERİ KAYNAĞINDA KESEREK YETERLİ EKONOMİK BASKI UYGULAYABİLİRİZ"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de G7 Maliye Bakanları Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 ortaklarına yaptığı, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için gerçekten kararlıysanız, Rusya'dan petrol satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulamak için ABD'ye katılın." çağrısının yinelendiği aktarıldı.

Yaptırım baskısını artırma ve Ukrayna'nın savunmasına daha fazla fayda sağlamak için dondurulan Rus devlet varlıklarının kullanımını araştırma taahhütlerinin de memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece (Vladimir) Putin'in savaş makinesini finanse eden gelirleri kaynağından kesen birleşik bir çabayla bu anlamsız katliamı sona erdirmek için yeterli ekonomik baskı uygulayabiliriz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde, ABD Rus petrolünü satın alanlara karşı şimdiden dramatik önlemler aldı. G7 ülkelerinin bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduklarına dair verdikleri güvence bizi cesaretlendiriyor ve bu kritik dönemde bizimle birlikte kararlı adımlar atacaklarını umuyoruz."

