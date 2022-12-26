Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 118,1 iken aralıkta 120,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,5, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,4 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda 121,9 iken bu ay 127,5'e çıktı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 azalırken, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,2, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 9,6 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 91,6 iken bu ay 92,6 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,9 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 5,4'lük artış kaydedildi.