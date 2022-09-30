Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 67,98, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 97,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,01 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 130,22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,05, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 60,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 81,48, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 70,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 83,7 arttı.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endekste, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,9, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,48, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,34, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 36,07, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 36,38, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 54,36 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, posta ve kurye hizmetleri yüzde 181,20, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,62, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 140,6 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, idare merkezi hizmetlerinde idari danışmanlık hizmetleri yüzde 2,32, istihdam hizmetleri yüzde 0,93, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 0,85 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 22,3, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,09, veterinerlik hizmetleri yüzde 12,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.