CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdi

İngiltere ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdi

İngiltere ekonomisi Aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,3 daralarak resesyona girdi.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 10:50

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 10:50

İngiltere ekonomisi Aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,3 daraldı. Temmuz ve Eylül döneminde yaşanan %0,1 oranında daralma ile birlikte 2023 yılının ikinci yarısında resesyona girdi.

Ekonomistler, Ekim-Aralık döneminde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %0,1 oranında daralma göstereceğine işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ekonominin 2024 yılında toparlanmasını beklediğini söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım ayındaki %0,2'lik büyümenin ardından Aralık ayında ekonomik çıktının aylık bazda %0,1 oranında düştüğünü açıkladı.

İlginizi Çekebilir
ECB Başkan Yardımcısı Guindos’den faiz mesajı ECB Başkan Yardımcısı Guindos'den faiz mesajı 14 Şubat 2024 17:03
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 7 ayın en düşük seviyelerinde Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 7 ayın en düşük seviyelerinde 14 Şubat 2024 16:58
ABD’de mortgage başvuruları geriledi ABD'de mortgage başvuruları geriledi 14 Şubat 2024 16:51
Petrol fiyatları kazanımlarını korudu Petrol fiyatları kazanımlarını korudu 14 Şubat 2024 16:47
Bitcoin’in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı 14 Şubat 2024 16:42
Avro Bölgesi geçen yıla kıyasla büyümedi Avro Bölgesi geçen yıla kıyasla büyümedi 14 Şubat 2024 15:34
Bitcoin 50 bin doları aştı! BTC yükselişini sürdürecek mi? Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF’leri yetişti Bitcoin 50 bin doları aştı! BTC yükselişini sürdürecek mi? Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF'leri yetişti 14 Şubat 2024 12:28
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 14 Şubat 2024 15:24
TL depo alım ihalesinde teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesinde teklif miktarı belli oldu 14 Şubat 2024 12:17
Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı 14 Şubat 2024 11:37
Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı 14 Şubat 2024 11:35
Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor 14 Şubat 2024 11:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,41
%1,0406
BORSA
1.001,78
%0,1778
ALTIN
1.000,32
%0,0324
DOLAR
999,39
%-0,0606
EURO
1.036,58
%3,6579
BORSA
1.015,89
%1,589
ALTIN
1.066,34
%6,6344
DOLAR
1.053,64
%5,364
EURO
1.147,75
%14,7751
BORSA
1.076,14
%7,6138
ALTIN
1.076,76
%7,6762
DOLAR
1.080,20
%8,0196
EURO
2.034,58
%103,4581
BORSA
1.818,10
%81,8103
ALTIN
1.649,83
%64,9826
DOLAR
1.669,20
%66,9196
EURO
BİST En Aktif Hisseler