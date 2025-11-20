İran, UAEA ile Kahire Anlaşması'nı feshetti

CANLI BORSA
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile eylülde imzalanan ve Ajans ile işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören Kahire Anlaşması'nı resmen feshettiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin, UAEA Yönetim Kurulu'na İran aleyhinde sunduğu karar tasarısının ardından açıklama yaptı.

Karar tasarısını sunan ülkelerin "İran'ın iyi niyetini hiçe sayarak, UAEA'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını zedelediğini ve Ajans ile İran arasındaki etkileşim ve iş birliği sürecini aksattığını" söyleyen Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağustosta Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getiren süreci başlatmasının ardından UAEA ile eylülde imzalanan işbirliği anlaşmasının geçerli olmadığını belirtti.

Erakçi, "Bugün de UAEA Başkanı'na (Rafael Mariano Grossi) gönderilen resmi bir mektupta bu mutabakatın artık geçerli olmadığı ve feshedildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

KAHİRE ANLAŞMASI

İran, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA 9 Eylül'de Kahire'de anlaşmaya varmıştı.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

UAEA Yönetim Kurulu'nda, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD tarafından sunulan ve İran'ın, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep eden kararı da bugün onaylanmıştı.

