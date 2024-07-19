Japonya'da enflasyon Haziran'da beklentilerin altında arttı

Japonya'da enflasyon oranı Nisan 2022'den bu yana Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinde ya da üzerinde seyrediyor.

Taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 2,5 artmıştı. Ekonomistler Haziran ayında fiyatların yüzde 2,7 artmasını bekliyorlardı.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'na göre, hem enerji hem de taze gıdayı çıkaran ve temel fiyat eğilimlerini gösteren çekirdek çekirdek TÜFE yüzde 2,2 arttı.

Enerji fiyatları, devlet sübvansiyonlarının etkilerinin azalmasıyla Mayıs ayındaki yüzde 7,2'den hızlanarak yüzde 7,7 arttı. Elektrik fiyatları yüzde 13,4, şehir gazı ise yüzde 3,7 oranında yükseldi.

Gıda fiyatlarının yüzde 2,8 oranında arttığı Haziran ayında, dayanıklı tüketim malları fiyatları yüzde 3.9 artış gösterdi.

Hükümet, bu yaz elektrik ve gaz fiyatlarını düşürmek için sübvansiyonları geçici olarak eski haline getirmeye karar verdi.

Ekonomistler Japonya'da tüketici enflasyonunun önümüzdeki aylarda da yüksek seyretmesini ve ekonominin, özellikle de özel tüketimin canlanmaması nedeniyle politika yapıcıları zor durumda bırakmasını bekliyor.

Hizmet fiyatları Mayıs ayındaki yüzde 1,6'dan hafif bir artışla yüzde 1,7'ye yükseldi.

Hizmet fiyatları enflasyonu, enflasyon görünümünü belirleyen iç talebin gücünü görmek için BoJ tarafından yakından izleniyor.

İşgücü kıtlığı da hizmet sağlayıcılarını, çalışanları elde tutmak ya da güvence altına almak için daha yüksek ücret teklif etmeleri gerektiğinden fiyatları yükseltmeye itiyor.

Mizuho Securities Co. piyasa ekonomisti Ryosuke Katagi, "Mal fiyatlarındaki artış hızının ileriye dönük olarak yavaşlaması beklenirken, hizmet enflasyonu muhtemelen daha fazla işgücü maliyetinin yansıtılmasıyla toparlanacaktır" dedi.