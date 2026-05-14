Kriptoda Trump-Xi şoku! Bitcoin dahil hepsi sert düştü, bir tek bu coin yükseldi

Kripto para piyasasında gözler Trump'ın teknoloji devleriyle çıktığı Çin ziyaretine çevrilmişti. Trump-Xi arasında 2 saat süren görüşmenin ardından Çin başkanının Tayvan tehditleri kripto para piyasasını sarstı. Bitcoin 80.000 dolar eşiğini altına inerken, Solana yüzde 5 değer kaybetti.

BITCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin, Trump-Xi zirvesinde Tayvan üzerindeki jeopolitik gerilime ilişkin risk iştahını olumsuz etkileyen gelişmelerle birlikte, son zamanlardaki 80.000 dolar seviyesinin altına inerek yaklaşık 79.200 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin, Perşembe günü Asya seansında son 24 saatte yüzde 2,3 kayıpla 79.200 dolar seviyesinde işlem gördü. Yeni günde ise yüzde 1,40 kayıpla 79.865 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin için 82.000 dolar eşiği önemli bir direnç noktası olmayı sürdürürken, 78.000 dolar seviyesi ise aşağıda önemli bir destek olmaya devam ediyor.

BİRİ HARİÇ TÜM ALTCOİNLER DÜŞTÜ

Başlıca kripto paralar genel olarak değer kaybederken, Solana en büyük kayıpları yaşadı ve sadece Dogecoin ılımlı bir kazanç elde etti.

Solana (SOL), yüzde 5,6 düşüşle 90 dolara gerileyerek son iki haftanın öne çıkan altcoini yaptığı haftalık kazançların çoğunu geri verdi. Ether yüzde 2,1 azalarak 2.250 dolara düştü ve yedi günlük bazda yüzde 3 değer kaybederek BTC'den sonra ana kripto paralar arasında en zayıf ikinci performans gösteren oldu.

BNB yüzde 1,6 düşüşle 660 dolara geriledi ancak haftalık kazancını yüzde 3,9 olarak korudu, XRP ise yüzde 1,7 azalarak 1,43 dolara indi.

Dogecoin yüzde 0,9 artışla 0,1126 dolarda yeşil bölgede kapattı. 24 saatlik süreçte pozitif getiri sağlayan tek büyük kripto olan Doge, yeni günde ise yüzde 2,92 yükseliş ile 0,1147 dolardan işlem görüyor.