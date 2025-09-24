Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri politika yapıcıların işini zorlaştırıyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Fiyatlardaki bu tek seferlik artışın bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını ifade eden Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." dedi.

Powell, çok agresif bir gevşeme yapmaları halinde enflasyon sorununu çözemeyebileceklerini ve yüzde 2 enflasyona tam olarak ulaşmak için geri adım atmak zorunda kalabileceklerini kaydederken, kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre sürdürmelerinde ise iş gücü piyasasının gereksiz yere zayıflayabileceğinin altını çizdi.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi.

Gelecek dönemde istihdam verilerinin giderek önem kazanacağını ifade eden analistler, ılımlı enflasyon verileri ve istihdam piyasasında devam eden yavaşlamanın Fed'in faiz indirimlerine devam etmesini destekleyeceğini bildirdi.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefin üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle ek faiz indirimleri konusunda temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyona karşı mücadelede tetikte kalmaya devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül ayında 25 baz puan indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılırken, bu yıl sonuna kadar 2 faiz indirimine gidileceği öngörüleri gücünü korudu.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,19 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif seyirle başladı.

Powell'ın açıklamaları sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşüşle 4,12 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 yükselişle 97,3 seviyesinden başladı.

Fed'in faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek bulan ons altın dün rekor seviyesini 3 bin 791,10 dolara çıkardı. Dün yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 764 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,3 artışla 3 bin 776 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 67,1 dolardan satılıyor.

TRUMP'TAN RUS UÇAKLARINI DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Rusya'nın Estonya ve Polonya hava sahasını ihlalleri sonrası bölgedeki gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini belirterek, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtları kullanımını tamamen bitireceğini bildirdi.

Von der Leyen, 19. yaptırım paketi ile AB'nin Rusya'ya baskıyı artıracağını, Avrupa pazarlarına Rus LNG ithalatının yasaklanacağını ve üçüncü ülkelerdeki rafinerileri ile petrol tüccarlarının hedef alınacağını anımsattı.

Makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde ağustos ayında 50,7 olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 49,5 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne hafif satıcılı başladı.

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya tarafında Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Alibaba hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yapay zeka modeli "Qwen3"ün çok daha ucuza eğitilen ve çok daha fazla performans gösteren açık kaynaklı versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Geliştirici ekibi, GitHub platformunda yayımladığı notta da yeni model mimarisinin performansını maksimize etmeye ve işlem maliyetini azaltmaya yönelik bir dizi yeniliğin sunulduğunu kaydetti.

Söz konusu duyurunun ardında Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören Alibaba hisseleri yüzde 6,6 yükselişle işlem görüyor. Çinli teknoloji şirketlerine de taşınan artış Şanghay ve Hong Kong borsalarındaki alıcılı seyirde etkili oluyor.

Öte yandan, bölgede etkili olan Süper Tayfun Ragasa'ya yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tayfun, gece saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarına yaklaşırken Hong Kong ve Guangdong'da en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Hong Kong'da tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde imalat sanayi PMI 48,4 ile geçen aya göre zayıflarken, imalat sanayi aktivitesinde yavaşlamaya işaret etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 geriledi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,4070'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,4300'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Japonya, ağustos ayı yıllık makine siparişleri

10.00 Türkiye, eylül ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları