MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor

MicroStrategy, 1,25 milyar dolar karşılığında 13 bin 627 Bitcoin daha alarak toplam Bitcoin varlığını 687 binin üzerine yükseltti.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 09:58

Yatırım kuruluşu MicroStrategy, Bitcoin alımlarını sürdürüyor.

MicroStrategy, 1,25 milyar dolar karşılığında 13 bin 627 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu. İşlem ortalama 91 bin 519 dolar seviyesinden gerçekleşti.

Bitcoin yatırımları ile tanınan MictoStrategy'nin açıklamasına göre; 05-11 Ocak tarihleri arasında şirketin elindeki Bitcoin miktarı 687 bin 410'a ulaştı.

Söz konusu varlıkların toplam maliyeti 51,8 milyar dolar olurken ortalama alım fiyatı 75 bin 353 dolar seviyesinde kaydedildi.

