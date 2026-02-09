"Muhteşem Yedili" hisselerinde kurumsal hakimiyet artıyor

CANLI BORSA
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri BlackRock ve Vanguard'ın, ABD hisse senedi piyasalarına yön veren ve küresel risk iştahının şekillenmesinde belirleyici rol oynayan "Muhteşem Yedili" hisselerindeki dolaylı payı dikkati çekiyor.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 14:37

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan BlackRock ve Vanguard, yönettiği endeks fonları ve ETF'ler aracılığıyla söz konusu şirketlerin büyük bölümünde en yüksek paya sahip ilk iki kurumsal yatırımcı konumunda bulunurken yalnızca Amazon ve Tesla'da kurucuların gerisinde kaldı. Piyasa değeri 4 trilyon doları aşan Nvidia'da, Vanguard'ın payının yüzde 9,3, BlackRock'ın payının ise yüzde 7,95 olduğu görüldü

ABD borsalarının yönü üzerinde belirleyici etkisi bulunan Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ve Tesla'dan oluşan "Muhteşem Yedili" şirketlerinde, başta endeks ve borsa yatırım fonları olmak üzere pasif yatırım araçları üzerinden yapılan yatırımların ağırlığı giderek artıyor.

Bu kapsamda, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan BlackRock ve Vanguard, yönettiği endeks fonları ve ETF'ler aracılığıyla söz konusu şirketlerin büyük bölümünde en yüksek paya sahip ilk iki kurumsal yatırımcı konumunda bulunurken yalnızca Amazon ve Tesla'da kurucuların gerisinde kaldı.

Amazon'da şirketin kurucusu Jeff Bezos, Tesla'da ise Üst Yönetici Elon Musk en büyük hissedar olarak öne çıktı. Yapılan hesaplamalara göre BlackRock ve Vanguard'ın endeks fonları ve portföyleri aracılığıyla "Muhteşem Yedili"ye dahil şirketlerin hisselerinin toplamda yaklaşık yüzde 20'sini portföylerinde tuttuğu belirlendi. Bu durum dolaylı bir sahiplik yapısına işaret ediyor.

HİSSE PAYLARI DİKKATİ ÇEKİCİ BOYUTTA

Hisse sahipliği oranları incelendiğinde, piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ABD'li çip üreticisi Nvidia'da Vanguard'ın payının yüzde 9,3, BlackRock'ın payının ise yüzde 7,95 olduğu görüldü.

Apple'da Vanguard'ın payı yüzde 9,72, BlackRock'ın payı yüzde 7,8 olurken Alphabet'te Vanguard yüzde 9,09, BlackRock yüzde 7,37 oranında hisseye sahip bulunuyor. Microsoft'ta Vanguard'ın payı yüzde 9,67, BlackRock'ın payı yüzde 7,98 seviyesinde gerçekleşti.

Amazon'da Vanguard'ın payı yüzde 7,9, BlackRock'ın payı yüzde 6,76 olurken Meta'da Vanguard yüzde 9,14, BlackRock yüzde 7,66 oranında hisseye sahip bulunuyor. Tesla'da ise Vanguard yüzde 6,9, BlackRock yüzde 5,5 payla öne çıkıyor. Bezos'un Amazon'daki hisse payı yüzde 8,25, Musk'ın Tesla'daki payı ise yüzde 11 olarak hesaplandı.

TRUMP'IN FED BAŞKAN ADAYLIĞI LİSTESİNDE BLACKROCK YÖNETİCİSİ BULUNUYORDU

Finansal piyasalarda etkili isimlerin politika yapıcılarla temas halinde olması, piyasa algısı açısından dikkat çekici bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermeden önce farklı isimlerle değerlendirmelerde bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump'ın, piyasalarda etkili isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu, bu kapsamda BlackRock yöneticisi Rick Rieder ile de temas kurduğu öne sürüldü. Trump'ın nihai tercihini Kevin Warsh'tan yana kullandığı ifade edildi.

Fed başkanlığı için adı geçen isimler arasında Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın da bulunduğu aktarıldı.

Analistler, küresel fon akımlarının büyük ölçüde teknoloji devlerinde yoğunlaşmasının, endeks bazlı fiyatlamalarda yoğunlaşma riskini artırdığına dikkati çekerek, bu durumun piyasalarda eş zamanlı ve birbirini tetikleyen fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Muhteşem Yedili'nin küresel hisse senedi piyasaları üzerindeki yayılma etkisi dikkate alındığında, bu şirketlerde meydana gelebilecek sert fiyat hareketlerinin uluslararası piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, söz konusu sürecin varlık fiyatlarında senkronize dalgalanmalara yol açabileceğini kaydetti.

Varlık yönetim şirketleri Vanguard ve BlackRock'ın "Muhteşem Yedili"deki payları:

Şirket Kurum Pay Oranı (Yüzde)
Apple Vanguard Group 9,72
BlackRock 7,82
Microsoft Vanguard Group 9,67
BlackRock 7,98
Nvidia Vanguard Group 9,33
BlackRock 7,95
Alphabet Vanguard Group 9,09
BlackRock 7,37
Meta Vanguard Group 9,14
BlackRock 7,66
Tesla Vanguard Group 6,9
BlackRock 5,51
Amazon Vanguard Group 7,91
BlackRock 6,76

