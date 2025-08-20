Özbekistan'ın ihracatında altının payı arttı

CANLI BORSA
Dünyanın önemli altın üreticilerinden Özbekistan, yılın ilk yarısında altın ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,8 oranında artırdı.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansının verilerine göre Özbekistan, 2024'ün ilk 6 ayında yurt dışına 4 milyar 194 milyon 500 bin dolarlık altın satarken, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 492 milyon 100 bin dolarlık altın ihraç etti. Buna göre ülkenin altın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,8 arttı.

Yılın ilk yarısında Özbekistan'ın toplam ihracatı 14 milyar 816 milyon 400 bin dolar olarak hesaplanırken, altının ülkenin toplam ihracatındaki payı geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 32,1, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 38,4 oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam 19 ton altın satan Özbekistan, yılın ilk yarısında dünyanın en çok altın satan ülkesi olarak kayıtlara geçti.

ÖZBEKİSTAN, ALTIN-DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ALTININ PAYI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Özbekistan, 2024'te ürettiği yaklaşık 120 ton altın ile dünyanın en çok altın üreten 10 ülkesi arasında yer aldı.

Ülkenin altın rezervleri 1 Temmuz itibarıyla 364,5 ton olurken, bu rakam Özbekistan'ın dünyadaki en çok altın rezervine sahip ilk 20 ülke arasında yer almasını sağladı.

1 Ocak 2025 itibarıyla Özbekistan'ın 41 milyar 181 milyon 600 bin dolar olan altın-döviz rezervleri, 1 Temmuz itibarıyla 48 milyar 549 milyon 700 bin dolara ulaştı.

Ülkenin altın-döviz rezervlerinde altının payı 1 Ocak itibarıyla 32 milyar 36 milyon 700 bin doları oluştururken, ülkenin altın rezervlerinin değeri 1 Temmuz itibarıyla rekor seviye olan 38 milyar 417 milyon 800 bin dolara ulaştı. Bu dönemde Özbekistan'ın altın rezervleri, 6 milyar dolar 381 milyon 100 bin dolar artmış oldu.

Ülkenin toplam altın-döviz rezervlerinde altının payı 1 Ocak 2025'te yüzde 77,7'yi oluştururken, bu rakamın 1 Temmuz itibarıyla yüzde 79,1'e yükseldi.

