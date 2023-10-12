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Rusya'da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

Rusya'da Eylül ayında tüketici fiyatları, Ukrayna'yı işgalinin ardından çift haneli fiyat artışlarının yaşandığı 2022 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek aylık artışa ulaştı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 08:58

Rusya İstatistik Kurumu(Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,9 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın, yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Rusya Merkez Bankası(CBR), zayıflayan rublenin sıkı iş gücü piyasası ve güçlü tüketici talebinden kaynaklanan enflasyonist baskıyı artırmasıyla art arda yaptığı artırımlarla faizi yüzde 13 seviyesine çıkardı. Analistler CBR'nin bu ay borçlanma maliyetini yeniden artırmasını bekliyor.

Eylül ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarında artış yüzde 6,0 seviyesine çıktı. Ağustos ayında yüzde 5,2 seviyesinde olan enflasyon için beklentiler yüzde 5,8 seviyesindeydi.

CBR, enflasyonun bu yılın sonunda %6,0-7,0 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.

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