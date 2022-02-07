Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri için açıklamada bulundu. Bakan Yanık Şubat ayı için yaşlı ve engelli maaşının Ocak farkı ile hesaplara yatacağını açıkladı.





SON DAKİKA HABERİ | YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI OCAK FARKI İLE HESAPLARA YATIYOR Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Şubat ayı içinde toplamda 1 milyar 830 milyon TL ödeme yapacaklarını belirten Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL'den 1084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.