CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret ilişkilerine ilişkin “Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2025 09:22

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladı. Bu ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak yüksek miktarda para ödediklerini bildiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi. Trump, "Şi ile muhtemelen 'çok adil' bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'Her iki ülke için de iyi olacak bir şey' üzerinde çalışacaklarını belirten Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını hatırlatarak, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar" açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 16 Ekim 2025 17:00
Avrupa’da kişi başı gıda israfı 130 kilograma ulaştı Avrupa'da kişi başı gıda israfı 130 kilograma ulaştı 16 Ekim 2025 15:21
Avrupa Birliği ağustosta dış ticaret açığı verdi Avrupa Birliği ağustosta dış ticaret açığı verdi 16 Ekim 2025 14:44
Rusya: Hindistan’ın petrol alımında resmi açıklamalarını baz alıyoruz Rusya: Hindistan'ın petrol alımında resmi açıklamalarını baz alıyoruz 16 Ekim 2025 14:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Ekim 2025 13:15
ABD ve Japonya’dan stratejik yatırım ve enerji görüşmesi: G7 ve Rusya gündemde ABD ve Japonya’dan stratejik yatırım ve enerji görüşmesi: G7 ve Rusya gündemde 16 Ekim 2025 11:20
AB’de 47 milyon kişi soğukla mücadele ediyor: Enerji krizi sosyal eşitsizliği derinleştiriyor AB'de 47 milyon kişi soğukla mücadele ediyor: Enerji krizi sosyal eşitsizliği derinleştiriyor 16 Ekim 2025 11:10
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 16 Ekim 2025 10:55
Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi 16 Ekim 2025 10:14
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 10:10
Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor 16 Ekim 2025 09:54
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor 16 Ekim 2025 09:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler