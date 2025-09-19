Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, "Made in Germany" ürünlerinin yılın ocak-temmuz döneminde ABD'ye dış ticaret fazlası 34,6 milyar avro ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 düştü. Söz konusu düşüşte, ABD'ye yapılan ihracatın azalması, ithalatın ise artması etkili oldu.

Ocak-temmuz döneminde, Almanya'nın ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşüşle 89,9 milyar avroya geriledi. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,2 artışla 55,3 milyar avroya yükseldi.

Almanya'nın ABD'ye dış ticaret fazlası son 5 yılın en düşük seviyesine gerilese de ocak-temmuz döneminde Almanya'nın en yüksek dış ticaret fazlası verdiği ülke ABD oldu. Almanya, 30 yılı aşkın süredir ABD ile dış ticarette yıllık ihracat fazlası elde ediyor.

Aynı dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı yüzde 9,4 artarak 17,8 milyar avro oldu. Türkiye'den ithalat da yüzde 10,8 artarak yaklaşık 15,3 milyar avroya yükseldi.

Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaretteki fazlası ise söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 milyar avro artışla 47,7 milyar avroya ulaştı. Çin, Almanya ile dış ticaretinde 2022 Ocak-Temmuz döneminde 47,9 milyar avro fazla vermişti.

ALMANYA 2024'TE ABD İLE TİCARETTE 70 MİLYAR AVRO FAZLA VERDİ

Trump'ın devreye soktuğu gümrük tarifeleri küresel ticaret savaşını derinleştirme riskini artırırken, Trump'ın eleştirdiği Almanya'nın ABD ile ticaretindeki fazla geçen yıl rekor seviyeye ulaştı.

Destatis verilerine göre, ABD, geçen yıl yaklaşık 70 milyar avroluk rekorla Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmaya devam etti.

Almanya'dan ABD'ye 2024'te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avroluk mal ihracatı yapıldı. Geçen yıl ABD'den 91,32 milyar avro değerinde mal ithal edilirken bu rakam ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi.

ABD, 2017'den bu yana Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olarak dikkati çekiyor.

Uzmanlar, Almanya'nın ihracatının, Çin ve ABD'nin "yurt dışından gelen ürünlere daha az bağımlı olmak ve bu ülkelerin sanayi üretimini artırmak" için uyguladıkları agresif sanayi ve ticaret politikası önlemlerinin baskısı altında olduğunu belirtti.

ABD'nin gümrük vergisi politikası ve Çin ile yoğunlaşan rekabete vurgu yapan uzmanlar, bunların Alman ihracatı ve büyüme için kötü bir haber olduğunu ifade etti.