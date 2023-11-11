Yellen’dan Çin’le ilişkileri ‘yoğunlaştırma’ mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, düzenlediği basın toplantısında, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile iki gün süren görüşmelerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Çin ilişkilerinin çağın en önemli ilişkilerinden olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için zaman zaman ekonomik araçları kullansalar da iki ülke arasında her iki tarafa da fayda sağlayan, sağlıklı ve istikrarlı bir ekonomik ilişki vizyonuna sahip olduklarını kaydetti.

Yellen, bu vizyonu ilerletmek için ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl önce yaptığı görüşmeden bu yana önemli ilerleme kaydedildiğine inandığını söyledi.