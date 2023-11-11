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Yellen’dan Çin’le ilişkileri ‘yoğunlaştırma’ mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile "iletişimi yoğunlaştırma" konusunda anlaştıklarını belirterek, borç sorunlarından iklim değişikliğiyle ilgili ekonomik konulara kadar küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2023 09:22

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2023 09:22

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, düzenlediği basın toplantısında, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile iki gün süren görüşmelerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Çin ilişkilerinin çağın en önemli ilişkilerinden olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için zaman zaman ekonomik araçları kullansalar da iki ülke arasında her iki tarafa da fayda sağlayan, sağlıklı ve istikrarlı bir ekonomik ilişki vizyonuna sahip olduklarını kaydetti.

Yellen, bu vizyonu ilerletmek için ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl önce yaptığı görüşmeden bu yana önemli ilerleme kaydedildiğine inandığını söyledi.

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