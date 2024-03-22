ABD Adalet Bakanlığı Apple' a dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı ve diğer 16 eyalet ve bölge başsavcısı Apple'a karşı antitröst davası açtılar. Dava, Apple'ı Sherman Yasasını ihlal ederek akıllı telefon pazarlarını tekelleştirmekle suçluyor.

Şikayet New Jersey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi'nde açıldı. Davaya göre Apple, geliştiricilere seçici bir şekilde sözleşme kısıtlamaları uygulayarak ve kritik erişim noktalarını onlardan esirgeyerek akıllı telefonlar üzerindeki tekelini yasadışı bir şekilde sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı, Apple'ın kullanıcıları iPhone'a daha az bağımlı hale getirecek, birlikte çalışabilirliği teşvik edecek ve tüketiciler ve geliştiriciler için maliyetleri düşürecek uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri baltaladığını söylüyor. Şirket ayrıca tekel gücünü tüketicilerden, geliştiricilerden, içerik yaratıcılarından, sanatçılardan, yayıncılardan, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para almak için kullanıyor.