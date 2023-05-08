ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin borçlanma tavanını artırmak için harekete geçmemesi durumunda bir "anayasal krizin" tetiklenebileceğini söyledi. Yellen, federal hükümetin kredibilitesinin de sorgulanır hale geleceğini savundu.

Federal borçlanma tavanının Haziran ayı başlarına kadar artırılmaması halinde finansal piyasalar için doğması olası sonuçlar konusunda uyarılarına devam eden Yellen, borçlanma tavanının artırılması konusunda müzakerelerin "Amerikan halkının başına dayanmış bir silah" gelmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, borçlanma tavanını görüşmek için Kongre liderleri ile Salı günü BEyaz Saray'da bir araya gelecek.

Yellen açıklamasında, "Borçlanma tavanını belirlemek Kongre'nin işi. Eğer bunu yapmazlar ise, kendi kendimize yarattığımız bir ekonomik ve finansal felaketimiz olur. Banka'nın kendisinin borçlanma kağıdı ihracına karar verip veremeyeceğini tartışma noktasına gelmemeliyiz. Bu bir anayasal kriz olur" ifadelerini kullandı.