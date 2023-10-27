ABD ve Çin arasındaki gerilim küresel çip endüstrisini yavaşlatacak

Dünyanın büyük çip üreticilerinden TSMC'nin kurucusu Chang, New York'ta Asia Society tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'in çip endüstrisini dünyanın geri kalanından koparmanın Çin dışındaki diğer oyuncuları da etkileyeceğini söyledi.

"Bence bu ayrışma nihayetinde herkesi yavaşlatacak. Tabii ki asıl amaç Çin'i yavaşlatmak ve bence bunu yapıyor" diye konuşan Chang, bu tür bir ayrışmanın etkilerinin şimdiden netleşmeye başladığını ve yerleşik ve yükselen güçler arasında daha önce yaşanan birçok ekonomik çatışmanın savaşlarla sonuçlandığını belirtti.

ABD ve Çin arasındaki jeopolitik gerilimi mevcut bir gücün yükselen bir güçle karşı karşıya gelmesi olarak nitelendiren Chang, "Ülkeler birbirlerine kızgın gibi görünüyor, bu beni endişelendiriyor. Tek umudumuz bunun daha ciddi bir şeye yol açmaması" dedi.