CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD ve Çin arasındaki gerilim küresel çip endüstrisini yavaşlatacak

ABD ve Çin arasındaki gerilim küresel çip endüstrisini yavaşlatacak

Dünyanın büyük çip üreticilerinden TSMC'nin kurucusu Chang, ABD ve Çin arasında teknoloji konusunda artan gerilimin küresel çip endüstrisini yavaşlatacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 09:09

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 09:09

Dünyanın büyük çip üreticilerinden TSMC'nin kurucusu Chang, New York'ta Asia Society tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'in çip endüstrisini dünyanın geri kalanından koparmanın Çin dışındaki diğer oyuncuları da etkileyeceğini söyledi.

"Bence bu ayrışma nihayetinde herkesi yavaşlatacak. Tabii ki asıl amaç Çin'i yavaşlatmak ve bence bunu yapıyor" diye konuşan Chang, bu tür bir ayrışmanın etkilerinin şimdiden netleşmeye başladığını ve yerleşik ve yükselen güçler arasında daha önce yaşanan birçok ekonomik çatışmanın savaşlarla sonuçlandığını belirtti.

ABD ve Çin arasındaki jeopolitik gerilimi mevcut bir gücün yükselen bir güçle karşı karşıya gelmesi olarak nitelendiren Chang, "Ülkeler birbirlerine kızgın gibi görünüyor, bu beni endişelendiriyor. Tek umudumuz bunun daha ciddi bir şeye yol açmaması" dedi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 27 Ekim 2023 13:15
ABD’den Ukrayna ve İsrail kararı ABD'den Ukrayna ve İsrail kararı 27 Ekim 2023 08:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı 26 Ekim 2023 16:10
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Ekim 2023 09:32
Euroclear Rus varlıklarından 3 milyar avro elde etti Euroclear Rus varlıklarından 3 milyar avro elde etti 26 Ekim 2023 16:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Ekim 2023 10:05
ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı 26 Ekim 2023 15:45
ECB’nin faiz kararı belli oldu ECB'nin faiz kararı belli oldu 26 Ekim 2023 15:32
Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara yükseldi 26 Ekim 2023 15:13
Ekonomistlere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine 2025’te yaklaşılacak Ekonomistlere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine 2025’te yaklaşılacak 27 Ekim 2023 15:20
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 26 Ekim 2023 15:10
AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları zirve yaptı AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları zirve yaptı 26 Ekim 2023 14:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,14
%1,2135
ALTIN
1.005,79
%0,579
BORSA
1.005,05
%0,5051
EURO
1.002,31
%0,2309
DOLAR
979,21
%-2,079
ALTIN
1.026,06
%2,606
BORSA
1.005,05
%0,5051
EURO
1.004,99
%0,4988
DOLAR
1.068,49
%6,8488
ALTIN
1.398,84
%39,8836
BORSA
1.038,98
%3,8984
EURO
1.033,33
%3,3333
DOLAR
1.815,43
%81,5434
ALTIN
1.938,06
%93,8056
BORSA
1.601,40
%60,1395
EURO
1.514,63
%51,4631
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler