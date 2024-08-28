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ABD'de mortgage faizleri düşmeye devam etti

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,50'den yüzde 6,44'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 0,5 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2024 16:17

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2024 16:18

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 23 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,1 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,50'den 6,44'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,04'ten 5,88'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, mortgage faiz oranının üst üste dördüncü hafta düşüş gösterdiğini belirterek, 30 yıl vadeli mortgage için faiz oranının Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydettiğini bildirdi.

Mortgage faiz oranlarının bir yıl öncesine kıyasla 80 baz puandan fazla gerilediğinin bilgisini veren Kan, "Son haftalarda gözlemlendiği gibi, daha düşük oranlara rağmen satın alma başvuruları çok fazla hareket etmedi. Muhtemel ev alıcıları, oranların düşmesi ve satılık envanterin artmaya başlamasıyla artık sabırlı davranıyor." ifadelerini kullandı.

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