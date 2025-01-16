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BOJ Mart sonuna kadar faiz artıracak

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu Japonya Merkez Bankası (BOJ) mart sonuna kadar faiz artıracak.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2025 09:28

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2025 09:29

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Japonya Merkez Bankası'nın bu çeyrekte yapacağı iki toplantıdan birinde faiz oranlarını %0,50'ye yükselteceğini söyledi.

Bulgular, BOJ'un yıllar süren radikal destekleyici ayarlardan sonra daha normal para politikasına doğru daha fazla adım atma kararlılığını gösteriyor.

Perşembe günü yayınlanan 8-15 Ocak anketinde, ankete katılan 61 ekonomistin 59'u hariç tümü BOJ'un borçlanma maliyetlerini Mart ayı sonuna kadar %0,50'ye yükselteceğini söyledi.

Bu çeyrekte bir artış bekleyen ve hangi ayda olacağını belirten 32 ekonomistin üçte ikisinden biraz azı, 20'si 23-24 Ocak toplantısında, geri kalanı ise Mart ayında dedi.

JPMorgan Securities'in baş Japonya ekonomisti Ayako Fujita, güçlü yurtiçi ücret ivmesinin ve yeni fiyat baskılarının Ocak ayında faiz artırımını desteklediğini söyledi. Fujita, "Yeni ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması büyük bir piyasa kargaşasına yol açmazsa, faiz artırımını Mart ayına ertelemek piyasa oynaklığı riskini aşırı derecede artıracak gibi görünüyor" dedi.

Ek bir soruyu yanıtlayan 22 ekonomistin biri hariç hepsi, Japonya'da enflasyonun bu yıl tahminlerinden daha yüksek çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

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