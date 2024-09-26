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BoJ tutanakları üyelerin görüş ayrılıklarına işaret ediyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) temmuz ayı tutanakları, üyelerin gelecekteki faiz artırım hızı konusunda bölündüğünü gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024 09:12

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz toplantısı tutanakları, karar alıcı üyelerin, BoJ'un faiz oranlarını ne kadar hızlı artırması gerektiği konusunda bölünmüş durumda olduğunu gösteriyor.

BoJ'un Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklarda, borçlanma maliyetlerindeki bir sonraki artışın zamanlaması konusunda belirsizlik vurgulanıyor.

BoJ, Temmuz toplantısında beklenmedik bir şekilde kısa vadeli faiz oranlarını 7-2 oyla %0,25'e yükselterek on yıllık büyük teşviki aşamalı olarak sona erdirme yolunda bir adım daha atmıştı.

Bugün yayımlanan tutanaklara göre, dokuz üyeli kurulun en az iki üyesi faiz oranlarını daha fazla artırma kapsamı görürken, biri BoJ'un daha sonra bunu hızla yapmak zorunda kalmamak için borçlanma maliyetlerini "zamanında ve kademeli" bir şekilde artırması gerektiğini söyledi.

Başka bir üye, BoJ'un firmaların sermaye harcamalarını, ücretleri ve fiyatları artırdığı doğrulandıktan sonra faiz oranlarını daha fazla artırması gerektiğini belirtti.

Ancak diğer birkaç üye, teşvikleri aşamalı olarak kaldırmada çok hızlı hareket edilmemesi konusunda uyardı.

"Para politikasının normalleştirilmesi kendi başına bir amaç olmamalı." diyen bir üye, BoJ'un çeşitli riskleri izlemesi ve dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Bir başka üye, "BoJ, enflasyon beklentileri henüz %2 hedefine sabitlenmemişken ve fiyatlar aşağı yönlü risklere karşı savunmasız kalırken, gelecekteki faiz artışlarına ilişkin piyasa beklentilerinin aşırı arttığı bir durumdan kaçınmalıdır." dedi.

Bir üye, Japonya'nın nötr oranına ilişkin bir tahminde bulunma konusundaki yüksek belirsizlikler göz önüne alındığında, faiz oranlarını "otomatik olarak" belirli bir seviyeye çıkarmanın zor olduğunu kaydetti ve "Bu nedenle, BoJ'un aslında kısa vadeli oranlardaki değişikliklere ekonominin ve fiyatların nasıl tepki verdiğini incelerken bir politika oranı yolu izlemekten başka seçeneği yok." dedi.

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