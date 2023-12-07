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ECB üyesi: Faiz indirimi 2024'te gündeme gelebilir

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, faiz indirimi konusunun 2024 yılında ortaya çıkabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 09:19

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 09:19

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Fransa'da yayınlanan La Depeche du Midi gazetesine verdiği demeçte "dezenflasyonun düşündüğümüzden daha hızlı gerçekleştiğini" söyledi ve "Bu nedenle, herhangi bir şok yaşanmaması halinde, faiz oranlarında yeni bir artış olmayacaktır. Faiz indirimi sorusu 2024'te ortaya çıkabilir, ancak şu anda değil" dedi.

Deutsche Bank, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl faiz oranlarını daha önceki tahminlerinden 50 baz puan daha fazla olmak üzere 150 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti.

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