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Fed üyesi Daly: Fed gelecek ay faizi çeyrek puan düşürecek

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in çok büyük olasılıkla gelecek ay faizi çeyrek puan düşüreceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2024 08:59

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmek için "zamanın geldiğini" ve muhtemelen borçlanma maliyetlerinde çeyrek puanlık bir indirimle başlanacağını söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Daly, Fed'in 17-18 Eylül'deki politika toplantısında faiz indirimine gidilmesini engelleyebilecek herhangi bir şey olup olmadığının sorulması üzerine, "bu noktada bunu hayal etmenin zor olacağını" söyledi. Daly, önümüzdeki "en olası" yolun enflasyonun kademeli olarak yavaşlamaya devam etmesi ve işgücü piyasasının "istikrarlı, sürdürülebilir" bir hızda istihdam yaratması olduğunu ve bu projeksiyonun gerçekleşmesi halinde, "politikayı düzenli, normal bir tempoda ayarlamanın makul göründüğünü" ifade etti.

"İşgücü piyasasında henüz bir bozulma görmedik" diye konuşan Daly, "Eğer bozulma ya da herhangi bir zayıflık belirtisi görürsek, bunun gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için daha agresif olmak uygun olacaktır" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta Jackson Hole, Wyoming'deki bir konferanstaki sözlerini yansıtan kelimeler kullanan Daly, "Değişimin yönü aşağı. Ve bence şimdi para politikasını ayarlama zamanı" diye konuştu.

Daly, "Yavaşlayan bir ekonomide politikayı son derece kısıtlayıcı tuttuğumuz bir duruma düşmek istemiyoruz. Unutmayın, enflasyon her düştüğünde politika daha da kısıtlayıcı hale gelir. Bence bu, aşırı sıkılaşmanın, işgücü piyasasına ve büyümeye zarar vermenin reçetesidir" ifadelerini de kullandı.

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