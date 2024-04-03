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Fed üyesi Mester: Faiz indiriminden önce daha fazla kanıt görmeliyim

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz indiriminden önce daha fazla kanıt görmesi gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 09:06

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düşüşe geçtiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi.

Ancak Mester, son rakamların genel olarak fiyat artışında daha yavaş ilerleme beklentisiyle uyumlu olduğunu da belirtti.

FOMC'nin bu yıl oy verme hakkına sahip bir üyesi olan Mester, yılın başından bu yana beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verilerinin, enflasyondaki düşüşün inişli çıkışlı yapısını büyük ölçüde teyit ettiğini söyledi. Mester, fiyat artışının Fed'in %2'lik hedefine doğru soğumaya devam edeceğine inandığını, ancak bunun geçen yıla göre daha yavaş bir hızda gerçekleşeceğini öngördü.

Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.

Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının "yakın bir karar" olduğunu da vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı, Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantısında faiz oranlarının düşürülmesini gerektirecek yeterli veriye sahip olacağını düşünmediğini, ancak Haziran toplantısı için bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Mester, "Bu gerçekten ekonomide ne olduğuna ve nasıl geliştiğine bağlı. Bu yıl şu ana kadar enflasyonda elde ettiğimiz bu erken okumalar, dezenflasyon sürecinin durduğunu mu söylüyor yoksa bunlar yolda bir tür sapma gibi mi olacak ve aşağı doğru yola geri mi döneceğiz?" dedi.

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