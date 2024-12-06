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Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasaların beklentilerine paralel olarak faizleri sabit bıraktı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 10:30

Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasaların büyük çoğunluğunun beklentilerine paralel şekilde faiz oranlarını değiştirmedi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50 seviyesinde tuttu. Analistlerin büyük bir çoğunluğu faizin değişmeyeceğini düşünürken, bazıları sürpriz bir kararla 25 baz puanlık indirim gelebileceğini öngörüyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 4 üyesi faizin değişmemesi, 2 üyesi ise indirim yönünde karar açıkladı.

RBA Başkanı Shaktikanta Das, büyümedeki yavaşlamayı not aldıklarını belirtti. Das, "Büyüme görünümü dayanıklı, ancak yakından izlemeyi gerektiriyor." dedi.

Hindistan ekonomisi üçüncü çeyrekte piyasa beklentisi olan %6,5'in çok altında %5,4 büyüdü. OECD'nin bu hafta yayımlanan raporunda Hindistan için GSYH beklentisi 2024'te %6,8, 2025'te %6,9 ve 2026'da %6,8 olarak açıklandı.

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