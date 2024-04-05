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Küresel gıda fiyatları martta yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), şubatta 46 ayın en düşük seviyesine inen Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, martta bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki ivmelenmeye bağlı olarak yüzde 1,1 artışla 118,3 puana yükseldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 05 Nisan 2024 15:33

Son Güncelleme Tarihi 05 Nisan 2024 15:33

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 118,3 puan değerini aldı. Endeks, şubatta 117 puanla Şubat 2021'sonraki en düşük seviyede bulunuyordu.

Endeksin art arda 7 aylık düşüşün ardından martta yükselişe geçmesinde bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

Martta Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı, soya, ayçiçek ve kolza yağı küresel fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8 yükseldi.

Palm yağı fiyatları, önde gelen üretici ülkelerde mevsimsel olarak düşen üretim ve Güneydoğu Asya'daki güçlü iç talep nedeniyle arttı.

Soya yağı fiyatları, özellikle Brezilya ve ABD'de biyoyakıt sektöründen gelen güçlü taleple son yılların en düşük seviyelerinden toparlandı.

Tahıl Fiyat Endeksi, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki rekabet nedeniyle buğday fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 20 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, martta şubata göre yüzde 5,4 geriledi. Düşüşte 2023-2024 şeker üretim tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi etkili oldu.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, küresel peynir ve tereyağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 2,9 artarak, art arda yükselişini 6'ıncı aya taşıdı.

Et Fiyat Endeksi de kümes hayvanları, domuz ve büyükbaş hayvan et fiyatlarının küresel olarak artmasıyla bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayınladı.

Örgüt, Şubat 2024'te 2 milyar 839,5 milyon ton olan 2023-2024 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,1 milyon tona yükseltti. Bu miktar 2 milyar 809,2 milyon ton olarak gerçekleşen bir önceki sezon üretimine göre yüzde 1,1 artış anlamına geliyor.

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