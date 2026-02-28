Küresel piyasalarda gözler jeopolitik gerilimler ve istihdam verilerinde

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD'de teknoloji şirketlerine yönelik "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir görünüm öne çıktı. Yeni haftada ise yatırımcıların odağında, ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri yer alıyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ GÜÇLÜ, DEĞERLEME KAYGILARI SÜRÜYOR

Yapay zekaya ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'li çip devi Nvidia beklentileri aşan bilançosuyla dikkat çekti. Şirketin özellikle veri merkezi gelirlerinin güçlü seyri, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını artırabileceğine işaret etti.

Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara, net kârı ise yüzde 94 artışla 42,96 milyar dolara yükseldi. Buna karşın, yüksek değerleme hassasiyeti ve devasa yapay zeka yatırımlarının mali kırılganlıkları artırabileceği endişesiyle New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar görüldü.

Ayrıca ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklamasının ardından, yazılım ve siber güvenlik hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER YATIRIMCIYI TEMKİNLİ KILIYOR

Jeopolitik gelişmeler küresel risk algısını yükseltmeye devam etti. ABD ile İran arasında süren nükleer müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamalara rağmen, somut bir anlaşmanın çıkmaması yatırımcıları tedirgin etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın iyi niyetle müzakere etmediğini savunarak, buna rağmen anlaşma yapmak istediklerini ve yeni görüşmeler beklediklerini ifade etti. Trump ayrıca Pakistan'ın son dönemde "son derece iyi bir iş çıkardığını" söyledi.

Bunun yanı sıra Afganistan ile Pakistan arasında çatışmaya evrilen gerilim de piyasaların gündeminde yer aldı. Afganistan yönetimi, karşılıklı saldırılarda 13 askerinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Pakistan ordusu ise 12 askerinin öldüğünü duyurdu.

Analistler, artan jeopolitik tansiyonun yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdığını, güvenli liman olarak tahvillere yönelimi artırdığını belirtiyor.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ, TAHVİLLERE TALEP ARTTI

Geçen hafta New York borsasında negatif bir seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 yüzde 0,44, Nasdaq yüzde 0,95 ve Dow Jones yüzde 1,31 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 13 baz puan düşüşle yüzde 3,96 seviyesine indi.

Dolar endeksi haftayı yüzde 0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde kapatırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 73 dolar oldu. Altının ons fiyatı ise merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı yüzde 3,6 primle 5 bin 280 dolardan tamamladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYON VE BÜYÜME VERİLERİNDE

Avrupa borsalarında ise geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. **Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yaptığı konuşmada Avro Bölgesi enflasyonunun kontrol altında olduğunu ve izlenen faiz politikasının yerinde olduğunu söyledi.

Lagarde, Avrupa'nın yapay zeka alanında öncü modeller üretmese de asıl kazancın bu teknolojilerin reel ekonomiye entegrasyonundan gelebileceğini vurguladı.

Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100, İtalya'da MIB 30, Almanya'da DAX ve Fransa'da CAC 40 endeksleri yükseliş kaydetti. Yeni haftada Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme verileri yakından izlenecek.

ASYA BORSALARI DİRENÇLİ KALDI

Asya piyasalarında, ABD'li teknoloji hisselerindeki düşüşlere rağmen pozitif bir görünüm öne çıktı. Nvidia bilançosu sonrası Güney Kore'de yarı iletken hisselerine güçlü alımlar gelirken, Japonya'da merkez bankasının faiz politikasına ilişkin mesajlar takip edildi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, faiz artışı kararlarında mart ve nisan ayı verilerinin belirleyici olacağını söyledi.

YURT İÇİNDE GÖZLER BÜYÜME VE ENFLASYON VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,55 düşüşle 13.717,81 puandan kapandı. Gelecek hafta ise gözler 2025 yılı 4. çeyrek büyüme ve şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını öngördü.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler ise şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 706 milyon dolar azalışla 206 milyar 78 milyon dolara geriledi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,9210'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi büyüme, salı enflasyon, çarşamba reel efektif döviz kuru ve TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, perşembe haftalık para ve banka istatistikleri, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek.