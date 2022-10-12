OPEC+ kararı ABD-Suudi Arabistan ilişkisini etkiledi

ABD Başkanı Joe Biden, OPEC+'nın ABD'nin karşı çıkmasına rağmen aldığı üretim kısıntısı kararının ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler için "sonuçları" olacağını söyledi.

CNN'e konuşan Biden, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda hangi seçenekleri değerlendirdiği konusunda ise bilgi vermedi.

Biden'in açıklaması Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'in ABD'nin Suudi Arabistan ile silah satışını da içeren tüm ilişkilerini derhal dondurması çağrısının bir gün sonrasında geldi.

ABD Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da bu konuda yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkileri değerlendirirken İran'ın yarattığı tehdidin gözden kaçırılmayacağını vurguladı.