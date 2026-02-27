Rusya'dan Google'a 206 milyon dolarlık 'ceza ödememe' cezası

CANLI BORSA
Rusya'da, önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle Google’a 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) ceza verildi.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2026 15:00

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2026 15:05

Rusya'da mahkeme, önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle Google hakkında 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) tutarında yeni bir para cezasına hükmetti.

MOSKOVA'DAKİ DAVADA KARAR ÇIKTI

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Mahkeme, şirketin daha önce kesilen idari para cezalarını ödemediğini ve bu nedenle Rusya'daki yasal yükümlülüklere uymadığını belirterek, 16 milyar rublelik cezanın uygulanmasına karar verdi.

GEREKÇE: YASAKLI İÇERİK VE VERİ İHLALLERİ

Mahkeme kararında, Google'a daha önce de çeşitli ihlaller nedeniyle yaptırım uygulandığı hatırlatıldı. Şirketin,

  • Rus makamları tarafından yasaklanan içerikleri kaldırmadığı,
  • Rusya'daki kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde yerelleştirme yükümlülüğünü yerine getirmediği,
  • Farklı mevzuat ihlalleri nedeniyle verilen para cezalarını ödemediği

gerekçeleriyle tekrar cezalandırıldığı ifade edildi.

VPN HİZMETLERİ NEDENİYLE SON CEZA

Google, son olarak 25 Şubat'ta, Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı gerekçesiyle 22 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

