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Kripto milyonerlerinin sayısı yüzde 95 arttı

Bitcoin borsa yatırım fonları ve diğer kripto varlıklarının tırmanışa geçmesiyle birlikte dünyadaki kripto milyonerlerinin sayısı geçtiğimiz yıl %95 arttı.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2024 08:54

New World Wealth ve Henley & Partners'ın raporuna göre, 1 milyon dolardan fazla kripto varlığına sahip kişi sayısı 88.200'den 172.300'e yükseldi.

Saf bitcoin milyonerlerinin sayısı ise iki kattan fazla artarak 85.400'e ulaştı.

Bitcoin fiyatı bu yıl %45 artarak yaklaşık 64.000'e yükseldi. Henley & Partners'a göre, diğer coinlerin değeri arttıkça, kripto varlıklarının piyasa değeri geçen yaz 1,2 trilyon dolardan 2,3 trilyon dolara yükseldi.

New World Wealth'in araştırma müdürü Andrew Amoils'e göre, geçtiğimiz yıl yaratılan altı yeni kripto milyarderinden beşi, yeni keşfettikleri servetlerini bitcoin'e bağlayabilir ve "büyük holdingler satın alan uzun vadeli yatırımcıları çekmek söz konusu olduğunda baskın konumunun altını çizebilir".

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