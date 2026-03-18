Kripto paralarda gözler faizden çok onda! Bitcoin, Powell engelini nasıl aşacak?

Jeopolitik riskler ve enerji arzına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdüren Bitcoin, son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarak 74 bin dolara yerleşti.

BİTCOİN 76 BİN DOLARDA TUTUNAMADI

Bitcoin bir önceki seansta 76.000 dolara yaklaşsa da ivme kaybetti. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bugün saat 09.27 itibarıyla %0,2 yükselişle 74.207,9 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın 2 numaralı kripto parası Ethereum %0,5 yükselişle 2.328,45 dolara çıktı. Dünyanın 3 numaralı kripto parası XRP %1 artışla 1,53 dolara yükseldi. Solana %0,7 kazandı. Cardano %2,5 sıçradı. Polygon %1 yükseldi.

Meme token'lar arasında Dogecoin %0,8 değer kazandı.

GÖZLER FAİZDEN ÇOK POWELL'DA

Kripto para piyasası Fed'in akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Artan belirsizlik ortamında politika yapıcıların faiz oranlarını değiştirmeden %3,50-%3,75 aralığında sabit tutması beklenirken, kriptoda tüm dikkatler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarına çevrildi.

ABD enflasyon verileri ve Powell'ın şahin yorumlarının Bitcoin'in üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler fiyatın geçici olarak 74.000–76.000 dolar bölgesinde sınırlanmasını bekliyor.