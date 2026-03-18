CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Kripto paralarda gözler faizden çok onda! Bitcoin, Powell engelini nasıl aşacak?

Kripto paralarda gözler faizden çok onda! Bitcoin, Powell engelini nasıl aşacak?

Jeopolitik risklerle yükselişe geçen Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralarda gözler Fed'e çevrildi. Bitcoin, kritik karar öncesi 74 bin dolarda yatay seyrederken, Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklamalarına nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 10:11

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2026 10:19

Jeopolitik riskler ve enerji arzına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdüren Bitcoin, son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarak 74 bin dolara yerleşti.

BİTCOİN 76 BİN DOLARDA TUTUNAMADI

Bitcoin bir önceki seansta 76.000 dolara yaklaşsa da ivme kaybetti. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bugün saat 09.27 itibarıyla %0,2 yükselişle 74.207,9 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın 2 numaralı kripto parası Ethereum %0,5 yükselişle 2.328,45 dolara çıktı. Dünyanın 3 numaralı kripto parası XRP %1 artışla 1,53 dolara yükseldi. Solana %0,7 kazandı. Cardano %2,5 sıçradı. Polygon %1 yükseldi.

Meme token'lar arasında Dogecoin %0,8 değer kazandı.

GÖZLER FAİZDEN ÇOK POWELL'DA

Kripto para piyasası Fed'in akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Artan belirsizlik ortamında politika yapıcıların faiz oranlarını değiştirmeden %3,50-%3,75 aralığında sabit tutması beklenirken, kriptoda tüm dikkatler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarına çevrildi.

ABD enflasyon verileri ve Powell'ın şahin yorumlarının Bitcoin'in üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler fiyatın geçici olarak 74.000–76.000 dolar bölgesinde sınırlanmasını bekliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.268,8900 Değişim 28,78 Son veri saati:
Düşük 13256,39 Yüksek 13285,17
Açılış
44,2225 Değişim 0,0319 Son veri saati:
Düşük 44,1884 Yüksek 44,2203
Açılış
51,2126 Değişim 0,2126 Son veri saati:
Düşük 51,0419 Yüksek 51,2545
Açılış
7.126,1560 Değişim 48,902 Son veri saati:
Düşük 7082,348 Yüksek 7131,25
Açılış
113,8139 Değişim 2,8634 Son veri saati:
Düşük 111,1208 Yüksek 113,9842
Açılış
BİST En Aktif Hisseler