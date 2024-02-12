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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan'da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:18

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan'da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşı düzenlemelerine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemeler hesaplara yatırıldı. Akabinde ise bayram ikramiyesi zam düzenlemesi masada yerini aldı. Bu yıl emekli ikramiyelerine özel bir zam yapılacak. Masada 2 formül olduğu bilinirken gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihte. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte gündemdeki formüller ve konu hakkında detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan’da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi zammı için çalışmalar sürüyor. Bakan Işıkhan, "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz, bu adımları atarız" dedi. Bu açıklama sonrası bayram ikramiyesi ödemelerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Kararın Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanması ardından ilk ödeme Ramazan Bayramı için yapılacak. Bu noktada TBMM'ye geleceği tarih gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? Emekli ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan’da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EMEKLİLER MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNİ ALDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına yüzde 11,68'lik refah payı eklendi. Böylece emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseldi.

Emekli zammı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Akabinde ise milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı.

SSK emeklisi 6 Şubat tarihinde, Bağ-Kur emeklisi 7 Şubat tarihinde maaş farklarına kavuştu.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan’da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu yıl da tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

Bu yılki bayram ikramiyelerini artırma konusunda çalışmalar sürüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan’da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Daha önce SABAH Memurlar tarafından duyurulan bayram ikramiyesi zam çalışması netleşmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışıyla ilgili yaptığı açıklamada "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu" diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan’da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan, "2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.

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