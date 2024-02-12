EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Gözler Bakan Işıkhan’da! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:18
Emekli ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşı düzenlemelerine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemeler hesaplara yatırıldı. Akabinde ise bayram ikramiyesi zam düzenlemesi masada yerini aldı. Bu yıl emekli ikramiyelerine özel bir zam yapılacak. Masada 2 formül olduğu bilinirken gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihte. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte gündemdeki formüller ve konu hakkında detaylar...