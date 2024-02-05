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Haberler Fotohaber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul için personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:19

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul için personel alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel alımı yapacağını açıkladı. Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personellerin görev yeri İstanbul olacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul için personel alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel alımı daimi işçi statüsünde yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul için personel alımı yapacak

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İÇİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün personel alımı kapsamında deniz trafik operatörü alınacak. Alınacak personellerin görev yeri İstanbul olacak. İlana başvurular ise 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul için personel alımı yapacak

PERSONEL ALIMI DETAYLARI BELLİ OLDU

12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.

Kasım 2023'te yayımlanan 15 kişilik ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmamış ve 3 aday işe alınmıştı. 12 kişi için yayımlanan yeni ilan kapsamında bu kez alım için KPSS puanı şartı aranmayacak.

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