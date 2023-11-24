TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri: Torba yasa maddeleri arasında beklenen taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çalışma takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sözleşmeli ve geçici işçilerin kadro alması sonrası yeni projeler gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili Kabine Toplantısında sunum yapması bekleniyor. Taşerona kadroda son durum araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakın mercek altına alındı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?