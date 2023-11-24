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Haberler Fotohaber TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:31

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri: Torba yasa maddeleri arasında beklenen taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çalışma takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sözleşmeli ve geçici işçilerin kadro alması sonrası yeni projeler gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili Kabine Toplantısında sunum yapması bekleniyor. Taşerona kadroda son durum araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakın mercek altına alındı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşerona kadro son durum binlerce vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Başkan Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın konuya dair açıklamaları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı ve TÜRK-İŞ arasındaki görüşmede çalışanların talepleri iletildi. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

TAŞERON KADRO TORBA YASA İLE BEKLENİYOR!

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi.

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TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

KAMUDA TAŞERONLAR PLANLANDI!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetmişti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: Torba yasa ile gelecek mi? 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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