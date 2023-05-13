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Haberler Fotohaber Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 13:10

Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi için 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden seçmen il ve ilçe sonuçlarında araştırmalara başladı. Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023 araştırması da o iller arasında yer alıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anlık ve canlı verilerle takip ediliyor. Giresun Bulancak seçim sonucu son dakika YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için "seçimi kim kazandı" sorusunda heyecan dorukta. İşte, Giresun Bulancak seçim sonuçları

Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Giresun seçim sonuçları Bulancak oy oranları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan açılan sandık sonucu il ve ilçelerde detaylı olarak inceleniyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy yüzdeleri araştırılıyor. Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023 bölgede yaşayanlar tarafından gündemdeki yerini aldı. İşte, Giresun Bulancak seçim sonucu YSK verileri…

Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

GİRESUN BULANCAK SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

Seçimlerde 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bulancak Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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