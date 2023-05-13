Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023: Giresun Bulancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi için 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden seçmen il ve ilçe sonuçlarında araştırmalara başladı. Giresun Bulancak seçim sonuçları 2023 araştırması da o iller arasında yer alıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anlık ve canlı verilerle takip ediliyor. Giresun Bulancak seçim sonucu son dakika YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için "seçimi kim kazandı" sorusunda heyecan dorukta. İşte, Giresun Bulancak seçim sonuçları…