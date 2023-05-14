İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Tükiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Metropol şehir İstanbul'un Adalar ilçesindeki seçim sonuçları bu noktada merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortak aday olarak Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkarıyor. Adalar seçim sonucu 2023 üzerinden vatandaşlar Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oy oranlarını öğrenmek istiyor. Seçim sonuçları. Sabah.com.tr üzerinden öğrenilebilir. Peki İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?