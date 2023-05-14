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Haberler Fotohaber İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:22

İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Tükiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Metropol şehir İstanbul'un Adalar ilçesindeki seçim sonuçları bu noktada merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortak aday olarak Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkarıyor. Adalar seçim sonucu 2023 üzerinden vatandaşlar Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oy oranlarını öğrenmek istiyor. Seçim sonuçları. Sabah.com.tr üzerinden öğrenilebilir. Peki İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İstanbul Adalar seçim sonuçları merak ediliyor. 14 Mayıs'ta seçmenler oyunu kullanmak için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 64 milyon seçmen oy kullanacak. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'da ise sona erecek. Peki İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları nasıl?

İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL ADALAR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Adalar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz

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İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASI?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

İSTANBUL ADALAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2018

Recep Tayyip Erdoğan: %60,10

Muharrem İnce: %27,12

Meral Akşener: %3,87

Selahattin Demirtaş: %8,25

Temel Karamollaoğlu: %0,33

Doğu Perinçek: %0.34

İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İstanbul Adalar seçim sonuçları 2023: İstanbul Adalar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL ADALAR 2023 SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE

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