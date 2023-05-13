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Haberler Fotohaber İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:02

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri kapsamında araştırılıyor. Özellikle Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı merak ediliyor. 1. Ve 2. Seçim bölgelerindeki ilçelere ilişkin veriler İzmir'den çıkacak milletvekili sayısını ve 13. Cumhurbaşkanını belirleme noktasında etkili olacak. Bu kapsamda ''YSK verileri ile 2023 İzmir Menderes seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menderes seçim sonucu ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları güncel veriler…

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ardından İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 verilerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ile TBMM'ye girecek 600 milletvekili belli oluyor. Bu noktada AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti koltuk sayıları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları merak konusu oldu. Son dakika YSK verileri ile adayların ve partilerin oy oranı sabah.com.tr'de! Peki, 2023 İzmir Menderes seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menderes seçim sonucu, oy oranları ve çıkarılan milletvekili sayısı…

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İZMİR MENDERES SEÇİM SONUÇLARI 2023 VERİLERİ

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Menderes Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Menderes Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

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