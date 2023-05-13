İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri kapsamında araştırılıyor. Özellikle Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı merak ediliyor. 1. Ve 2. Seçim bölgelerindeki ilçelere ilişkin veriler İzmir'den çıkacak milletvekili sayısını ve 13. Cumhurbaşkanını belirleme noktasında etkili olacak. Bu kapsamda ''YSK verileri ile 2023 İzmir Menderes seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menderes seçim sonucu ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları güncel veriler…