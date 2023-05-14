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Haberler Fotohaber Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 00:50

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Nüfusu 44.502 olan ilçede oy kullanan vatandaşlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı araştırmasına çıktı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 Sinop Boyabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan verilere canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Boyabat seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı… 

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Boyabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaşadıkları il ve ilçelerdeki durumu merak eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamasına başladı. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayıları da yakın takibe alınmış durumda. YSK açıklaması sonrası Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, Seçimi kim kazandı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

SİNOP BOYABAT SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Sinop Boyabat Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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