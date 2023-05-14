Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Nüfusu 44.502 olan ilçede oy kullanan vatandaşlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı araştırmasına çıktı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 Sinop Boyabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan verilere canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Boyabat seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı…