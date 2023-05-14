Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023: Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Boyabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaşadıkları il ve ilçelerdeki durumu merak eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamasına başladı. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayıları da yakın takibe alınmış durumda. YSK açıklaması sonrası Sinop Boyabat seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, Seçimi kim kazandı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Sinop Boyabat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…