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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:01

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz 150 bin TL kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''150 Bin TL Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. 0 faizli, 48 ay vadeli bu kredi, deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacak olup daha sonra ülke genelinde uygulanacak. İşte, 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı ve şartları merak edilen tüm detaylar…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusunun nasıl yapılacağı ve aranan şartlar merak ediliyor. Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL'lik krediyi de içeren fonun yasalaşmasının ardından evlilik kredisi düzenlemesi ile ilgili gelişmeler de mercek altına alındı. Düğün hazırlığında olan çiftlerin gözü kulağı evlilik kredisi yasalaşma tarihi için Resmi Gazete sayısında. Peki, 2023 Gençlere faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek? İşte Faizsiz 150 Bin TL evlilik kredisi hakkında detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

AİLE VE GENÇLİK FONU KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bununla beraber girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atılmış oldu.

Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve maden kaynaklarımızdan elde edilecek gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Keşiflerimizle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, vatandaşımızın refahına da katkı sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner önerisi ile gerçekleşen, aile ve gençlere yönelik destekleyici projeler geliştirecek bu fon hepimiz için hayırlı olsun."

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi; gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını oluşturacak.

Yasalaşma süreci tamamlanan Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi.

Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek.

Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulan Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka, evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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