FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Yeni evlenecek çiftler dikkat! 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz 150 bin TL kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''150 Bin TL Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. 0 faizli, 48 ay vadeli bu kredi, deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacak olup daha sonra ülke genelinde uygulanacak. İşte, 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı ve şartları merak edilen tüm detaylar…