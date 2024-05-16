AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden 11 il etkilenirken çok sayıda ev ve bina hasar aldı. Asrın felaketinin ardından AFAD deprem kira yardımı hayata geçirildi. Bu kapsamda evi hasar gören kiracılara aylık 5 bin lira ev sahiplerine ise 7 bin 500 lira ödeme yapılıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler AFAD kira desteği ödeme tarihlerine çevrildi. Ödemeleri henüz hesaplara geçmeyen depremzedeler ''AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?