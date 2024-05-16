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Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:14

AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören afetzedelere AFAD tarafından kira yardımı veriliyor. AFAD kira desteği ödemeleri aylık olarak hem ev sahiplerine hem de kiracılara yapılıyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte ''AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi?'' soruları gündeme geldi. AFAD kira yardımı ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Peki, Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden 11 il etkilenirken çok sayıda ev ve bina hasar aldı. Asrın felaketinin ardından AFAD deprem kira yardımı hayata geçirildi. Bu kapsamda evi hasar gören kiracılara aylık 5 bin lira ev sahiplerine ise 7 bin 500 lira ödeme yapılıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler AFAD kira desteği ödeme tarihlerine çevrildi. Ödemeleri henüz hesaplara geçmeyen depremzedeler ''AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 AFAD KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI, BİTTİ Mİ?

AFAD depremzede kira yardımı, ilk olarak 1 yıl süreyle hayata geçirilmişti. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kira yardımlarının evler teslim edilene kadar devam edeceğini belirtti.

Bakan Özhaseki, Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti.

Bu açıklamaya göre AFAD kira yardımı ödemeleri, henüz evleri teslim edilmeyen kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen gecikebiliyor.

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AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

MAYIS AYI AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Ödeme tarihleri şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 TL ve ev sahiplerine 7.500 TL ödenmeye devam edecek. Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin ise AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi.

AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Banka hesabınızda destek ödemesi görünmüyorsa Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri'nden son durum hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra 'ödemeler', 'merkezi ödeme' ve 'diğer ödemeler' sayfasına gelerek para aktarımı yapabilirsiniz.

AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
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