AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:14
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören afetzedelere AFAD tarafından kira yardımı veriliyor. AFAD kira desteği ödemeleri aylık olarak hem ev sahiplerine hem de kiracılara yapılıyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte ''AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi?'' soruları gündeme geldi. AFAD kira yardımı ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Peki, Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.