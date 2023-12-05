Aile 24. bölüm fragmanı izle! Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur. Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar.

Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.