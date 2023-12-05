Aile 24. bölüm fragmanı izle! Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Aile 24. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile son olarak 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır. Aile yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Show TV ile Aile 24. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...